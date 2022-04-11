Münevver Karabulut'un babası: "Benim için önemli olan mezarın açılması" - Son Dakika
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Münevver Karabulut'un babası: "Benim için önemli olan mezarın açılması"

11.04.2022 16:12

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009'da katledilmişti.

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009'da katledilmişti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun intiharıyla ilgili şüphesini dile getirerek mezarının açılmasını istedi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına bağlanan baba Süreyya Karabulut çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SÜREYYA KARABULUT, GARİPOĞLU AİLESİNE SESLENDİ

Acılı baba Süreyya Karabulut "Benim için önemli olan mezarın açılması. Gerçekler ortaya çıksın. Sokaktaki insan bana soruyor "Cem Garipoğlu öldü mü, kaçırıldı mı?" artık bu soruların muhatabı olmak istemiyorum" dedi. Çarpıcı bir iddiada da bulundu baba Karabulut "FETÖ bağlantısının olabileceğini düşünüyorum" dedi. Süreyya Karabulut, kızının kanı bulaşan koltuğun sosyal medyada Cem Garipoğlu'nun ailesi tarafından paylaşılmasına değindi "Aile fotoğrafı ile internete verdiler. Kızıma saygıları yok hiç olmazsa kendi çocuklarına da mı saygıları yok? Bu ne rezillik" sözleriyle tepkisini dile getirdi. "197 gün bana kan kusturdular" diyen Süreyya Karabulut "Cem Garipoğlu'nun naaşını sessiz sedasız gömdüler. Bana fotoğraf gösterdiler. Ben fotoğrafı ne yapayım? Sorarım size" sözleriyle şüphesini bir kez daha dile getirdi.

(İHA)

Münevver Karabulut'un babası: Benim için önemli olan mezarın açılması
Münevver Karabulut'un babası: Benim için önemli olan mezarın açılması
Münevver Karabulut'un babası: Benim için önemli olan mezarın açılması

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Münevver Karabulut, Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Münevver Karabulut'un babası: 'Benim için önemli olan mezarın açılması' - Son Dakika


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