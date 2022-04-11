Münevver Karabulut'un babası, Garipoğlu ailesinin paylaştığı fotoğrafı hatırlattı: Kızıma saygıları yok - Son Dakika
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Münevver Karabulut'un babası, Garipoğlu ailesinin paylaştığı fotoğrafı hatırlattı: Kızıma saygıları yok

11.04.2022 14:13
Münevver Karabulut'un babası, Garipoğlu ailesinin paylaştığı fotoğrafı hatırlattı: Kızıma saygıları yok

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmadığını ve mezarın açılmasını istediğini belirten baba Süreyya Karabulut'tan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi. Kızının kanının bulaştığı koltuğun fotoğrafının Garipoğlu ailesi tarafından paylaşılmasına tepki gösteren Karabulut, "Fotoğrafı internete verdiler. Kızıma saygıları yok, hiç olmazsa kendi çocuklarına da mı saygıları yok?" dedi. Baba Karabulut'tan dikkat çeken bir FETÖ iddiası da geldi.

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia, önceki günlerde acılı baba Süreyya Karabulut tarafından ortaya atılmıştı. Karabulut, bayramdan sonra Garipoğlu'nun mezarının açılması için başvuruda bulunacağını duyurmuştu.

"GÖZÜMLE CESEDİNİ GÖRSEM BELKİ İKNA OLURDUM"

Acılı baba Karabulut, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "8 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi. Uyuyamıyorum. Bayramdan sonra bu celladın mezarının açılmasını talep edeceğim. Sindiremedim. Cesedini bize göstermediler. Fotoğraflarını eşim ve avukatımız görmüş. Fotoğraf bir şey ifade etmiyor. Gözümle cesedini görsem belki ikna olurdum" demişti.

"KAÇTIYSA DA BİLECEĞİM"

Münevver'in her gece rüyasına girdiğini söyleyen Karabulut, "Kınalı kuzum karşıma çıkıyor. 'Baba kendine iyi bak' deyip boynuma sarılıyor ve ben o celladın intihar ettiğine inanamıyorum. Sindiremiyorum bazı şeyleri. Gözümle görmeden de ikna olmayacağım. Öldürüldüyse de bileceğim. Kaçtıysa da bileceğim" demişti.

"TÜM SORULAR MEZARIN AÇILMASIYLA YANIT BULACAK"

Karabulut, sözlerini şöyle sürdürmüştü; "Avukatımız Rezan Epözdemir'e minnettarım. O olmasaydı bu davada bu noktaya gelemezdik. Bildiğim inandığım tek şey benim de Türk toplumunun da aydınlığa kavuşması. Beni yolda gören 'Süreyya amca Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanıyor musun? Biz inanmıyoruz' diye durdurup, soruyor. Bu soruların cevapları mezar açılınca bulunacak."

"FETÖ BAĞLANTISI" İDDİASI

Baba Karabulut, son olarak Kanal D'de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına açıklamalarda bulundu. Garipoğlu ailesine seslenen Karabulut "Benim için önemli olan mezarın açılması. Gerçekler ortaya çıksın. Sokaktaki insan bana soruyor 'Cem Garipoğlu öldü mü, kaçırıldı mı?' artık bu soruların muhatabı olmak istemiyorum" dedi. Çarpıcı bir iddiada daha bulunan baba Karabulut "FETÖ bağlantısının olabileceğini düşünüyorum" dedi.

GARİPOĞLU AİLESİNİN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFI HATIRLATTI

Süreyya Karabulut, kızının kanının bulaştığı koltuğun sosyal medyada Cem Garipoğlu'nun ailesi tarafından paylaşılmasına da değindi. Karabulut, "Aile, fotoğrafı internete verdi. Kızıma saygıları yok, hiç olmazsa kendi çocuklarına da mı saygıları yok? Bu ne rezillik!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BANA FOTOĞRAF GÖSTERDİLER, BEN NE YAPAYIM FOTOĞRAFI?"

"197 gün bana kan kusturdular" diyen Süreyya Karabulut "Cem Garipoğlu'nun naaşını sessiz sedasız gömdüler. Bana fotoğraf gösterdiler. Ben fotoğrafı ne yapayım? Sorarım size" sözleriyle şüphesini bir kez daha dile getirdi.

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Münevver Karabulut, Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Münevver Karabulut'un babası, Garipoğlu ailesinin paylaştığı fotoğrafı hatırlattı: Kızıma saygıları yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Münevver Karabulut'un babası, Garipoğlu ailesinin paylaştığı fotoğrafı hatırlattı: Kızıma saygıları yok - Son Dakika
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