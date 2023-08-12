Münevver Karabulut'un katilinin mezarının açılma talebi reddedildi - Son Dakika
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Münevver Karabulut'un katilinin mezarının açılma talebi reddedildi

Son Güncelleme: 12.08.2023 11:32

İstanbul Bahçeşehir'de 14 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için yapılan başvuru Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

İstanbul Bahçeşehir'de 14 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili yapılan başvuru Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURAN CİNAYET

Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından katledilmişti. Cinayetten sonra 197 gün boyunca kaçan Garipoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi. Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. İntihardan 8 yıl yıl sonra Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut'un katledildiği odada poz verdi. Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu. Bunun Cem Garipoğlu'nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için başvuruda bulundu.

"MEZAR AÇILSIN" TALEBİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını öne süren Münevver Karabulut'un babası, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulundu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığına' kanaat getirilerek reddedilmişti. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.

İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

Kararın ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçerek ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini verdi. Epözdemir'in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı bu itiraz başvurusu sonuçlandı. Üst mahkeme Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi. İki mahkemeden de red kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı'na taşıdı. Yapılan başvuruda iki mahkemenin red kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebinde bulundu. Aylardır merakla beklenen karar çıktı. Adalet Bakanlığı , baba Süreyya Karabulut'un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın isteği reddedildi.

YORUMLAR (9)
  • Gökhan pars: Her işimiz bitti siz kaldınız 15 yıldır aynı terane Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: Mezar açılsa ne açılması ne öldürülüp parçalanan kız tekrar yerine gelecek mi? adalete gelince Türkiye'de parana göre Adalet vardır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • METEHAN AKMAN: İdam olsa yine fakirler idam edilir, zenginler ve siyasiler ondan da yırtardı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Cem Garipoğlu, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Münevver Karabulut'un katilinin mezarının açılma talebi reddedildi - Son Dakika


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