Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı - Son Dakika
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Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı

Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı

19.05.2023 20:51

Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı Türkiye'yi yasa boğan Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı.

Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı

İSTANBUL - Türkiye'yi yasa boğan Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı. Bahçeşehir'de korkunç cinayetin işlendiği evin de aralarında bulunduğu villa sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine 12 katlı apartmanların yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Bahçeşehir'de 3 katlı evlerden oluşan Şelale Evleri Sitesi, 3 Mart 2009 günü işlenen Münevver Karabulut cinayeti ile duyulmuştu. Türkiye'de kadın cinayetlerinin simge ismi haline gelen Karabulut'un öldürüldüğü o ev hakkında ise 2021 yılında yıkım kararı çıkmıştı. Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan projede "Lanetli Ev" olarak hatırlanan villa dün yıkıldı. Yerine 12 katlı bloklardan oluşan site yapılacağı öğrenilen villanın çevresinde yaşayan vatandaşlar ise yıkıma başlanılırsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir'in yatay yapılaşma geleneğinin ortadan kaybolacağını savundu.

Karabulut cinayetinin yaşandığı villa yıkımı hakkında konuşan mahalle sakini Kudret Çelebi, "Bu sitede bir kadın katledildi, bir kadın cinayeti işlendi. Genç bir kızımız maalesef burada katledildi. Bugünlerde maalesef ki aynı yerde bir doğa katliamı yaşanıyor" diyerek yapılması planlanan yüksek katlı binalara tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
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Münevver Karabulut'un öldürüldüğü villa kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı Münevver Karabulut'un öldürüldüğü villa kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

Münevver Karabulut, Bahçeşehir, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı - Son Dakika
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