"Münhasır" uluslararası prömiyerini İtalya'da gerçekleştirecek - Son Dakika

"Münhasır" uluslararası prömiyerini İtalya'da gerçekleştirecek

13.11.2020 16:13

Yeşim Tonbaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ikinci kısa filmi "Münhasır", 38. Torino Film Festivali'nin kısa film yarışması seçkisinde finale kaldı.

Yeşim Tonbaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ikinci kısa filmi "Münhasır", 38. Torino Film Festivali'nin kısa film yarışması seçkisinde finale kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle çekilen ve uluslararası prömiyerini de festival kapsamında gerçekleştirecek olan filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yeşim Tonbaz, "Münhasır"ın uzun zamandır planladığı ve senaryosu üzerine düşündüğü bir proje olduğunu söyledi.

Tonbaz, filmin festival yolculuğuna pandemi nedeniyle biraz gecikmeli başladıklarını dile getirerek, "Festivallerin bir çoğu ertelendi ya da iptal edildiği için bu süreç ister istemez sene sonuna doğru kaymış oldu. İlk önce Ankara, İzmir, Uşak kısa film festivallerinde yarıştı. Torino'da da filmin uluslararası prömiyeri olacağı için çok heyecanlandım. Torino çok köklü bir festival ve çok iyi bir organizasyon. Böyle bir festivalle filmin yurt dışına açılıyor olması, film açısından da çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

38. Torino Film Festivali'nin kısa film seçkisinde Türk yapımı olarak sadece "Münhasır"ın olmasından dolayı ayrıca gurur duyduğunu belirten Tonbaz, şöyle devam etti:

"Filmlerde bir gösterim sürecinin olması bile kısa filmci için çok kıymetli oluyor. Ödül beklentisi bu sevinci katmerlendiriyor. Ama görülmesi çok daha önemli. Torino gibi binlerce filmin başvurduğu bir festivalde seçkiye alınmış 10 kısa filmden biri olmak bile çok kıymetli. Dünyaya ulaşıp başka gözlere değecek olması da ayrıca önemli. Filmleri zaten birilerinin izlemesi için çekiyoruz."

Yeşim Tonbaz, filmi yurt içindeki festivallerin yanı sıra yurt dışında köklü festivallere de göndermeye devam ettiklerini aktararak, "Biraz festivallerde dolaşırsa beni mutlu etmeye devam edecek. Festival sürecini takip ediyorum. Bu süreç de filmi çekmek kadar, post prodüksiyon aşaması kadar önemli ve stratejik bir aşama." şeklinde konuştu.

Yapımcılığını Ekrem Aydın'ın yaptığı filmin go¨ru¨ntu¨ yönetmenliğini Gürol Beşer üstlendi. Filmin kurgusunu ise İbrahim Demiray yaparken, müziklerini Eldina Papanastasiou hazırladı.

Gonca Cilasun, Nalan Örgüt, Burak Haktanır ve Onur Yenidünya'nın rol aldığı kısa filmin konusu özetle şöyle:

"Fazilet, uzun zamandır hasta olan genç kızının ölümünün ardından yapayalnız kalmıştır. Ölüm duygusuyla baş etmeye çalışırken, cenazede eline tutuşturulan bir paket, onu zor bir arayışın içine sürükler. Paketle ilgili fikir almak için çaldığı her kapı, Fazilet için paketi daha da önemli kılacaktır."

Film Festivali, Kısa Film, Torino, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Münhasır' uluslararası prömiyerini İtalya'da gerçekleştirecek - Son Dakika


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