Son Dakika Haberleri: Münih Başsavcılığı, Bmw'nin Emisyon Hatasını Tespit Etti

Münih Başsavcılığı, Bmw'nin Emisyon Hatasını Tespit Etti

2 dakika önce

Münih Başsavcılığı, 7 bin 965 araçta emisyon değerlerini ölçen cihazda hata tespit edildiğinden dolayı Alman otomobil üreticisi BMW'ye 8,5 milyon euro para cezası verildiğini duyurdu.

Münih Başsavcılığı, Bmw'nin Emisyon Hatasını Tespit Etti, System.String[]
Münih Başsavcılığı, 7 bin 965 araçta emisyon değerlerini ölçen cihazda hata tespit edildiğinden dolayı Alman otomobil üreticisi BMW'ye 8,5 milyon euro para cezası verildiğini duyurdu.

Münih Başsavcılığı, Alman otomobil üreticisi BMW'ye emisyon değerinde hata yaptığını ortaya koydu. Başsavcılık BMW'nin 7 bin 965 aracında emisyon değerlerini ölçen cihazda hata tespit edildiğini ve şirkete 8,5 milyon euro para cezası verildiğini duyurdu. Kesilen cezaya BMW'nin itiraz etmediği açıklandı.

Başsavcılık, BMW 2018'in başından beri ürettiği M550xd ve 750xd modelinde tespit edilen hatanın, çalışanların ihmalinden veya hatasından kaynaklandığını belirterek, dolandırıcılık tespit edilmediğini belirtti.

Alman otomobil üreticilerinden Volkswagen'in 2015 yılında bazı araçlarında emisyon değerlerini manipüle ettiği tespit edilmişti. Bu yüzden şirkete karşı "nitelikli dolandırıcılık", "müşterilerini bilinçli olarak zarara uğratmak" ve "bilinçli olarak çevreyi kirletmekten" dolayı yüz binlerce dava açılmıştı. - MÜNİH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:01 Kaynak: İHA

Ekonomi
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