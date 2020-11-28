Münih derbisinde, 1860 Münih ile Münih Türkgücü berabere kaldı - Son Dakika

Münih derbisinde, 1860 Münih ile Münih Türkgücü berabere kaldı

28.11.2020 18:33
Münih derbisinde, 1860 Münih ile Münih Türkgücü berabere kaldı, System.String[]

Almanya 3'üncü Lig maçında Münih'in iki ekibi olan 1860 Münih ile Türkgücü karşı karşıya geldi.

Almanya 3'üncü Lig maçında Münih'in iki ekibi olan 1860 Münih ile Türkgücü karşı karşıya geldi. Derbide 2-2 berabere kalan 1860 Münih ile Münih Türkgücü, birer puanla haftayı kapadı.

Ligin 13'üncü hafta maçında Münih Türkgücü, Almanya futbolunun köklü kulüplerinden olan 1860 Münih'e konuk oldu. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip, Fabian Greilinger'in 22'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Münih Türkgücü golcü ismi Petar Sliskovic'in 25'inci dakikada attığı golle, karşılaşmada eşitliği sağladı. Maçın ilk devresi, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

İkinci devreye hızlı giren 1860 Münih, Sascha Mölders'in 49'uncu dakikada attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı. Golden 10 dakika sonra 59'uncu dakikada 1860 Münih oyuncusu Dennis Dressel'in rakibine yaptığı faul ardından, karşılaşmanın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Gelen kırmızı karttan sonra maçta bölüm bölüm iki takım oyuncuları arasında gerginlikler yaşandı. Karşılaşmanın 70'inci dakikasında ilk golle olduğu gibi Sercan Sararer'in asistiyle buluşan Petar Sliskovic, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza atarak maçı 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, taraflar birer puanı hanesine yazdırdı.

Bir maç eksiği bulunan Münih Türkgücü, 1860 Münih karşısında aldığı beraberlikle puanını 18'e çıkartarak 8'inci sırasında kendisine yer buldu.


Almanya, Münih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Münih derbisinde, 1860 Münih ile Münih Türkgücü berabere kaldı - Son Dakika Spor


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