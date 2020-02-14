Münih Güvenlik Konferansı'nın teması 'Batısızlık' ne anlama geliyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Münih Güvenlik Konferansı'nın teması 'Batısızlık' ne anlama geliyor? - Son Dakika Dünya

Münih Güvenlik Konferansı'nın teması 'Batısızlık' ne anlama geliyor?

6 saat önce

Küresel güvenliğin Davos'u olarak bilinen konferansa her yıl olduğu gibi bu yıl da ABD, Rusya, Çin ve Orta Doğu'dan 35 lider ve 500'ün üzerinde siyasetçi katılıyor. Cuma günü başlayan toplantılar hafta sonu boyunca devam edecek ve çok sayıda ikili görüşme gerçekleşmesi bekleniyor.

Münih Güvenlik Konferansı'nın teması 'Batısızlık' ne anlama geliyor?, System.String[]

Dünya liderlerinin bir araya geldiği 2020 Münih Güvenlik Konferansı'nın bu yılki teması 'Westlesness' yani 'Batısızlık'.


Batısızlık ile kast edilen; batı ülkelerinin kendilerinin dahi kendi değerlerinden emin olamadıkları ve stratejik oryantasyonsuzluk yaşadıkları bir evreden geçiliyor olması.

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Münih, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:47 
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