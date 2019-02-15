Son Dakika Haberleri: Münih Güvenlik Zirvesi'ne Katılmak Üzere Almanya'ya Giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,...

Münih Güvenlik Zirvesi'ne Katılmak Üzere Almanya'ya Giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,...

1 saat önce

IHAAW165737-SIY/15-02-2019- Münih Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradaki DEAŞ'la mücadele toplantısında, "ABD'nin Suriye'den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" dedi.

Münih Güvenlik Zirvesi'ne Katılmak Üzere Almanya'ya Giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..., System.String[]
IHAAW165737-SIY/15-02-2019

- Münih Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradaki DEAŞ'la mücadele toplantısında, " ABD'nin Suriye'den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" dedi. 15.02.2019 16: 57: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:03 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Münih, Almanya, Politika
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