Münih Güvenlik Zirvesi'ne Katılmak Üzere Almanya'ya Giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,...
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IHAAW165737-SIY/15-02-2019- Münih Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradaki DEAŞ'la mücadele toplantısında, "ABD'nin Suriye'den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" dedi.
IHAAW165737-SIY/15-02-2019
- Münih
Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya
'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, buradaki DEAŞ'la mücadele toplantısında, " ABD
'nin Suriye
'den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" dedi. 15.02.2019 16: 57: 37 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:03 Kaynak: İHA
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