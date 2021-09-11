Münih polisinden Uluslararası Otomobil Fuarı'nı protesto eden çevrecilere gazlı müdahale - Son Dakika

- Münih polisinden Uluslararası Otomobil Fuarı'nı protesto eden çevrecilere gazlı müdahale

MÜNİH - Almanya'da polis, Münih kentinde devam eden Uluslararası Otomobil Fuarı'nı (IAA Mobility 2021) protesto eden çevrecilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Almanya'nın Münih kentinde 7 Eylül'de kapılarını açarak otomobil tutkunları ile otomobil üreticilerini bir araya getiren Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility 2021) devam ederken, çevreciler de fuara yönelik protestolarını sürdürüyor. Theresienwiese Meydanı'nda buluşan göstericiler, polis müdahalesi ile karşılaştılar. Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti.

Eyalet Parlamentosu adına gösterileri takip etmek için görevlendirilen Yeşiller Partisi Eyalet Milletvekili Markus Büchler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin göstericilere cop ve biber gazı ile müdahale ettiğini doğruladı.

Protesto gösterisinin düzenleyicilerinden Endegebiet adlı kurumun sözcüsü Ronja Weil, polis operasyonunu tamamen abartılı bulduğunu dile getirerek, "IAA, lobisi ve otomobil endüstrisi barışçıl göstericilerden korunuyor" dedi. Etkinliği organize eden kurumların açıklamalarına göre, 25 bin kişi protesto gösterisine katıldı.

Polis Sözcüsü Andreas Franken yaptığı açıklamada, pankart asmak için ağaçları kullanan göstericilere engel olduklarını ve bu nedenle biber gazı kullanıldığını söyledi. Genel olarak polisin görevini iyi şekilde yaptığını söyleyen Franken, "Bahsetmeye değer tek olay bir cadde de oldu" dedi.

Toplu taşımaya daha fazla bütçe ayrılması talebi

Göstericiler toplu taşıma ve tren hatlarının genişletilmesini, daha fazla bütçe ayrılmasını talep ediyor. Trafiğin iklime olan etkisinin azaltılmasını isteyen eylemciler, bisikletliler için trafikte daha fazla alan ve avantaj sağlanması gerektiğini savunuyor. Eylemciler, arazi araçları gibi büyük motor hacmine sahip otomobillere artan ilginin çevreye verdiği zarardan dolayı bu tip araçlar için yaptırımların artırılmasını istiyor.

Aktivistler Almanya'nın birçok şehrinden bisikletler ve toplu taşıma araçları vasıtasıyla gösterilere katıldı.