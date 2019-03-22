Son Dakika Haberleri: Münih'te Irkçılık Karşıtı Gösteri

Münih'te Irkçılık Karşıtı Gösteri

46 dakika önce

MÜNİH Göçmenler Meclisinin de desteklediği gösteriye çeşitli uluslardan sivil toplum kuruluşları katıldı.

Münih'te Irkçılık Karşıtı Gösteri, System.String[]
MÜNİH Göçmenler Meclisinin de desteklediği gösteriye çeşitli uluslardan sivil toplum kuruluşları katıldı. Odeonsplatz'da toplanan protestocular, ırkçılık karşıtı döviz ve pankartlar taşıdı. Burada yapılan konuşmalarda, ırkçılığın insanlık için en büyük düşman olduğu belirtildi. Yeni Zelanda, Londra ve Hollanda'daki saldırıların hatırlatıldığı konuşmalarda dünya çapındaki ırkçılık lanetlendi. Gösteride Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyelerinin çoğunlukta olması dikkati çekti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:11 

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