Son Dakika Haberleri: Münih'te kadınlar da erkekler gibi üstsüz yüzebilecek
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Münih'te kadınlar da erkekler gibi üstsüz yüzebilecek

1 saat önce

Almanya'nın Münih kentinde belediye meclisi, İsar Nehri'nde kadınların üstsüz yüzebileceğine karar verdi

Münih'te kadınlar da erkekler gibi üstsüz yüzebilecek, System.String[]
Almanya'nın Münih kentinde belediye meclisi İsar Nehri'nde kadınların üstsüz yüzebileceğine karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde bir güvenlik görevlisinin nehirde üstsüz yüzen kadınlara mayo giyme kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle göğüslerini de kapatmalarını istemesi tartışmalara yol açmıştı. Belediye meclisi bu gelişme üzerine olağanüstü toplanarak mayo giyme kuralının kapsamını kararlaştırdı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:53 
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