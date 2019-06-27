Münih'te kadınlar da erkekler gibi üstsüz yüzebilecek
1 saat önce
Almanya'nın Münih kentinde belediye meclisi, İsar Nehri'nde kadınların üstsüz yüzebileceğine karar verdi
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:53
'nın Münih
kentinde belediye meclisi İsar Nehri'nde kadınların üstsüz yüzebileceğine karar verdi.
Geçtiğimiz günlerde bir güvenlik görevlisinin nehirde üstsüz yüzen kadınlara mayo giyme kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle göğüslerini de kapatmalarını istemesi tartışmalara yol açmıştı. Belediye meclisi bu gelişme üzerine olağanüstü toplanarak mayo giyme kuralının kapsamını kararlaştırdı.
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