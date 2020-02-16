Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı başladı - Son Dakika

Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı başladı

7 saat önce

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı Almanya'nın Münih kentinde başladı.

Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı başladı, System.String[]

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı Almanya'nın Münih kentinde başladı.

Başkent Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya Konferansı'nın devamı niteliğindeki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Mısır, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilciler katılıyor.

Toplantıda, Libya'da ateşkes ve silah ambargosunun uygulanması konularının tartışılması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine, 19 Ocak'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Libya Konferansı yapılmıştı.

Almanya, Münih, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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