Münih'te Şantiyede Silahlı Kavga: 2 Ölü
52 dakika önce
Münih'te bir inşaatın şantiyesinden gelen silah sesleri üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.
Münih
'te bir inşaatın şantiyesinden gelen silah sesleri üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.
Münih'in Au semtinde sabah saatlerinde yaşanan olay sonrası çalışma başlatan polisler, ölenlerden birinin silahla vurulmuş olduğunu; diğer kişinin ise olayın faili olduğunu ve intihar etmiş olmasından şüphelenildiğini söyledi. Olay yerinde bulunan silah inceleme altına alınırken; hayatını kaybeden iki erkeğe dair bilgi verilmedi. Yerel medya, olayın kavga
sonrası yaşanmış olmasından şüphelenildiğini yazdı.
Münih polisi, sosyal medya hesabından da bilgilendirmede bulunarak, 2 kişinin öldüğü olay sonrası, uzmanların soruşturma yaptığını ve bölgede yaşayanlar için her hangi bir tehlikenin olmadığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:35 Kaynak: DHA
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