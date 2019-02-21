Son Dakika Haberleri: Münih'te Şantiyede Silahlı Kavga: 2 Ölü

Münih'te Şantiyede Silahlı Kavga: 2 Ölü

52 dakika önce

Münih'te bir inşaatın şantiyesinden gelen silah sesleri üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Münih'te Şantiyede Silahlı Kavga: 2 Ölü, System.String[]
Münih'te bir inşaatın şantiyesinden gelen silah sesleri üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Münih'in Au semtinde sabah saatlerinde yaşanan olay sonrası çalışma başlatan polisler, ölenlerden birinin silahla vurulmuş olduğunu; diğer kişinin ise olayın faili olduğunu ve intihar etmiş olmasından şüphelenildiğini söyledi. Olay yerinde bulunan silah inceleme altına alınırken; hayatını kaybeden iki erkeğe dair bilgi verilmedi. Yerel medya, olayın kavga sonrası yaşanmış olmasından şüphelenildiğini yazdı.

Münih polisi, sosyal medya hesabından da bilgilendirmede bulunarak, 2 kişinin öldüğü olay sonrası, uzmanların soruşturma yaptığını ve bölgede yaşayanlar için her hangi bir tehlikenin olmadığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:35 Kaynak: DHA

kavga, Münih, Dünya
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