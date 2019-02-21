Son Dakika Haberleri: Münih'te Silahlı Kavga: 2 Ölü

Münih'te Silahlı Kavga: 2 Ölü

56 dakika önce

Almanya'nın Münih kentinde çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Münih'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, System.String[]
Almanya'nın Münih kentinde çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Almanya'nın Münih kentindeki Au semtinde yerel saatle sabah 08.30'da bir inşaat şantiyesinde kavga çıktı. Silah seslerinin duyulmasının ardından polis olay yerine baskın düzenledi. Baskınla ilgili açkılamada bulunan Münih polis sözcüsü, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını belirtti.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin intihar ettiğini açıkladı. - MÜNİH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:03 Kaynak: İHA

kavga, Almanya, Münih, 3. Sayfa
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