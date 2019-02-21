Son Dakika Haberleri: Münih'te Silahlı Kavga: 2 Ölü

Münih'te Silahlı Kavga: 2 Ölü

1 saat önce

Münih'in Au semtinde sabah saatlerinde bir inşaat şantiyesinde kavga çıktı.

Münih'te Silahlı Kavga: 2 Ölü, System.String[]
Münih'in Au semtinde sabah saatlerinde bir inşaat şantiyesinde kavga çıktı. Silah seslerinin duyulmasının ardından polis olay yerine baskın düzenledi. Baskınla ilgili açkılamada bulunan Münih polis sözcüsü, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını belirtti. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin intihar ettiğini açıkladı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:10 

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