Münih'te Silahlı Kavga: 2 Ölü
1 saat önce
Münih'in Au semtinde sabah saatlerinde bir inşaat şantiyesinde kavga çıktı.
Münih
'in Au semtinde sabah saatlerinde bir inşaat şantiyesinde kavga
çıktı. Silah seslerinin duyulmasının ardından polis olay yerine baskın düzenledi. Baskınla ilgili açkılamada bulunan Münih polis sözcüsü, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını belirtti. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerden birinin intihar ettiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:10
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