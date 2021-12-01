Münih'te tren istasyonu yakınında patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Almanya'nın Münih kentinde bir tren istasyonundaki inşaat alanında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Almanya'nın Münih kentinde Donnersbergerbruecke tren istasyonundaki inşaat alanında patlama meydana geldiği bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Münih Polis Sözcüsü Peter Werthmann, olay yerinin güvenlik kordonuna alındığını ve ana hattaki tren seferlerinin durdurulduğunu söyledi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ise, inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın infilak ettiği ifade edildi. - MÜNİH