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Münih'te Türk kasırgası! - Son Dakika

Münih'te Türk kasırgası!

22.11.2021 16:27
Münih'te Türk kasırgası!

Profesyonel ringlerdeki madalya ümidi süper hafif sıklet boksör Volkan Gökçek, Münih'te çıktığı güçlü İtalyan rakibi Luca Maccaroni karşısında müthiş bir zafere imza attı.

Profesyonel ringlerdeki madalya ümidi süper hafif sıklet boksör Volkan Gökçek, Münih'te çıktığı güçlü İtalyan rakibi Luca Maccaroni karşısında müthiş bir zafere imza attı.

Kıran kırana geçen karşılaşmaya atak başlayan Luca Maccaroni, Volkan Gökçek'in vurduğu yumruklar karşısında adeta bozguna uğradı. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede sol kaşı açılan İtalyan boksör, buna rağmen karşılaşmayı bırakmayarak Volkan'ın üzerine hücum etmeye devam etti. Mesafeyi çok iyi koruyan Volkan Gökçek tüm rauntları kazanarak, karşılaşmadan zaferle ayrılan taraf oldu.

EROL CEYLAN: "VOLKAN HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR"

EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı ve sporcunun promotörü Erol Ceylan, Volkan'ın karşılaşmayı büyük bir farkla kazandığını vurgulayarak, "Rakip gerçekten güçlü bir boksördü. Zaten biz de Volkan'ın farklı rakiplerle karşılaşarak, kendisini geliştirmesi için rakiplerini özenle seçiyoruz. Kıran kırana bir maç gerçekleşti. Seyir keyfi çok yüksekti. Bu karşılaşmadan Volkan, büyük bir tecrübeyle ayrıldı ki, bu tecrübe ona dünya şampiyonluğu yolunda çok yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

BÜLENT BAŞER: "SPORCUMLA GURUR DUYUYORUM"

Volkan'ın zorlu rakibi karşında büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayan EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, "Rakip azgın boğalar gibi saldırıyor, sporcumuza nefes aldırmıyordu fakat verdiğimiz taktikleri bire bir uygulayan Volkan, adeta kasırga gibi eserek salondaki izleyenlerden büyük alkış alıyor ve boks dünyasına da güçlü bir sinyal veriyordu. Antrenmanlarda var gücüyle çalışan sporcum bunun meyvelerini bu karşılaşmada topladı. Çok iyi bir kondisyona sahipti" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, tekniğini günden güne geliştiren Volkan Gökçek'in profesyonel arenada aldığı bu zaferle dokuzda dokuz yaptığını ve bu karşılaşmalardan altısını da nakavtla kazandığını vurguladı.

(İHA)

Münih'te Türk kasırgası!
Münih'te Türk kasırgası!
Münih'te Türk kasırgası!
Münih'te Türk kasırgası!

Erol Ceylan, İtalyan, Münih, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Münih'te Türk kasırgası! - Son Dakika


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