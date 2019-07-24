Münih Türkgücü ilk yenilgisini aldı
2 saat önce
İKİNCİ yarıda ise gösterdiği yoğun çaba gol atmaya yetmedi.
İKİNCİ yarıda ise gösterdiği yoğun çaba gol atmaya yetmedi. Sahadan, ilk yarıda yediği iki talihsiz golle 2-0 yenik ayrıldı. Sezonun ilk iki haftasında galip gelerek altı puan alan Türkgücü, bu yenilgiyle liderliği de kaybetti. Ligde altıncı sıraya geriledi. Münih
Türkgücü maçına seyirciler büyük ilgi gösterdi. Kulüp yöneticileri Regionalliga'daki ilk sezonlarında seyirci desteğinin önemine vurgu yaparken, seyircinin ilgisinin devam etmesini beklediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:22
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