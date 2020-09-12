Münih Türkgücü, kupada Schalke 04'ün rakibi oldu

Haftalar önce Almanya Kupası 1'inci Tur maçı için FC Schweinfurt'u rakip bilerek hazırlanan Bundesliga'nın köklü kulübü Schalke 04, dün akşam saatlerinden alınan mahkeme kararıyla Münih Türkgücü'ne odaklandı.

Almanya Kupası (DFB-Pokal) 2020/2021 müsabakalarına alınmayıp yerine 4'üncü Lig ekibi FC Schweinfurt 'un alınmasına itiraz eden Almanya 3'üncü Ligi'nin yeni ekibi Münih Türkgücü, mahkeme kararıyla söz konusu kupaya katılmaya hak kazandı.

Almanya 3'üncü Ligi'ne ilk kez yükselen Münih Türkgücü, Bundesliga'nın dev ekibi Schalke 04 ile Almanya Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Münih Türkgücü - Schalke 04 mücadelesi yarın saat 16.30'da başlayacak.

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