Münip Utandı, Yavaşça'nın Eserlerini Seslendirecek

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın eserlerinden oluşan bir repertuvarı sanatseverler için yorumlayacak.

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın eserlerinden oluşan bir repertuvarı sanatseverler için yorumlayacak.



CRR Konser Salonu'nda 22 Şubat'ta gerçekleşecek konserde, Türk sanat müziği sanatçısı Münip Utandı, Yavaşça'nın Rahatülervah makamındaki klasik eserlerini seslendirecek.



Tanburi Hakan Talu yönetimindeki etkinlikte ayrıca Yavaşça'nın hayatında önemli yer tutan Sadettin Kaynak ile Zeki Arif Ataergin'in eserlerinden de örnekler sunulacak.



Konserde Utandı'ya, viyolonselde Volkan Ertem, kemençede Ömer Aşçıoğlu, ritimde Serdar Bişiren, neyde Ahmet Toz, kanunda Taner Sayacıoğlu ve udda Bilen Işıktaş eşlik edecek.



İlhan Yazıcı, Atakan Akdaş, Murat Irkılata, Gediz Çoroğlu, Alper Ayorak, Merve Utandı Kalkan, Merve Kıvılcımer, Gizem Çoşkun, Aybike Demir Okan ve Aynur Ezgi Yüksel'in de solist olarak sahne alacağı konser, saat 20.00'de başlayacak.

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