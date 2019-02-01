Münir Bezmez İlk Ankara Seyahatini Gençlerle Birlikte Yaptı

AK Parti'nin 11 maddelik 31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri Manifestosu bugün (31 Ocak 2019) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Nihat Zeybekçi ile birlikte hizmet odaklı belediyecilik anlayışının merkezlerinden bir tanesi haline getireceklerine olan inancını dile getirerek "İzmir'de de Nihat Zeybekci kardeşimizle İzmir'i inanıyorum ki İzmirli kardeşlerimiz bize emanet edecekler ve İzmir'i çok farklı bir şehir haline getireceğiz. Şehirlerimiz için kısa orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mimar Münir Bezmez, Ankara'da düzenlenen manifesto törenine, önceki akşam Ödemiş AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ve gençlik kolları mensupları ile birlikte parti önünden kaldırılan otobüs ile yola çıkarak katılım sağladı.

MİNİR BEZMEZ: "ÖDEMİŞ ADINA VERİMLİ BİR SEYAHAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ankara'da çeşitli temaslarda da bulunan Ödemiş Belediye Başkan Adayı Bezmez, manifesto töreni ile alakalı olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Ankara'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı manifesto törenine, parti teşkilatımız ve Ödemişli gençlerimiz ile birlikte yola çıkarak katılım sağladık. Seyahatimizde güzel kentimiz Ödemiş'in lokomotif sektörleri olan tarım ve hayvancılık ile süs bitkileri üreticiliği sektörlerinin gereksinimleri, toplulaştırma ve kent genelinde yaşanan elektrik enerjisi ile alakalı problemler başta olmak üzere birçok konuyu ülkemizin kalbinde dile getirme fırsatı elde etmiş olduk. Ödemiş adına verimli bir seyahat programı olduğunu söylemek isterim. Ayrıca, Ankara'ya gerçekleştirdiğimiz bu ilk seyahatimizi, kentimiz Ödemiş'in ve ülkemizin umudu olan Ödemişli genç kardeşlerimle birlikte yapmış olmaktan ötürü de ayrı bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum."

MÜNİR BEZMEZ: "TIPKI 25 YIL ÖNCEKİ GİBİ KISA, ORTA VE UZUN VADELİ PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

"Tıpkı sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve 25 yıl önceki başkanlık dönemimizde uyguladığımız gibi; kentimiz Ödemiş için 1 yıllık kısa vadeli, kendi dönemimizi kapsayan 5 yıllık orta vadeli ve sonraki dönemleri kapsayan uzun vadeli olmak üzere, kentsel kalkınmayı tetikleyici, refah seviyesini arttıran ve kent halkımızın nezih bir yaşam sürebilmesi bağlamında etkin olacak projelerimizi hiç vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz. Kentimiz Ödemiş'i 7'den 70'e her yaş grubuna hitap edebilecek seviyede 24 saat yaşanabilir bir kent haline getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

CUMHUR İTTİFAKI'NIN SEÇİM MANİFESTOSUNDA YER ALAN MADDELER ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI

1- Şehir planları: Bu konuda hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine geçit vermeyeceğiz. İmar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini milletimizin onayından sonra uygulamaya geçireceğiz. Milletimizin hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe vakit ve kaynak ayırmayacağız.

2- Altyapı ve ulaşım: Bu konu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacağına inanıyoruz. Temel altyapı sorunları çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız. AK Partili olmayan belediyelerde de çalışmaları yakından takip edeceğiz. İnsanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Otopark meselesini asli öncelik haline getireceğiz. Sokaklarda araç istilasına son verip kaldırımlarımızı sadece yayaların hizmetine sunacağız.

3- Kentsel dönüşüm: Şehirlerimizi hem depremden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük projelerimizi geliştireceğiz.

4- Benzersiz şehirler: Her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, büyüme alanlarına uygun gelişme alanları hazırlayacağız. Şehirlerimizin siluetini bozan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

5- Akıllı şehirler: Tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Yerli çözümleri teşvik ederek şehirlerimizin emrine sunacağız.

6- Çevreye saygılı şehirler: Sıfır Atık Projesini her kurumumuzda, her evimizde hayata geçireceğiz. İnsan-şehir-tabiat dengesini en ideal şekilde gözeterek, şehirlerimizi yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa ve ihya edeceğiz.

7- Sosyal belediyecilik: Tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde geliştireceğiz. Sessiz yığınların sesi olacağız.

8- Yatay şehirleşme: Yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde bu yer alacak.

9- Halkla birlikte yönetim: Muhtarlarımızla birlikte en üst katılımı gerçekleştireceğiz. Bir şehirli hakları bildirgesi hazırlayacağız. Şehir meclislerinde önemli kararları ortak akıl ile alacağız.

10- Tasarruf ve şeffaflık: Yatırımları ve hizmeti yaparken kullanılan kaynağın gerekliliğini tiziz bir şekilde değerlendirecek sonra adımları atacağız. Her türlü bilgi ve belgeye erişimin açık olduğu bir yöntem belirleyeceğiz.

11- Değer üreten şehirler: AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getireceğiz.