Münir Özkul Akademi Beyoğlu'nda Anıldı

"Mahmut Hoca" ve " Yaşar Usta" tiplemeleriyle Türk sinemasında önemli bir yer edinen Münir Özkul , vefatının birinci yılında "Hepimizin Hocası Münir Özkul Nam-ı Diğer Mahmut Hoca" başlıklı söyleşiyle anıldı.Akademi Beyoğlu 'nun Akademi Sahne Salonu'nda düzenlenen programa, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul , eşi Umman Özkul, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan , oyuncular Deniz Akbulut Teoman Ayık, Tuncay Akça , Berat Efe Parlar'ın yanı sıra sanatçının arkadaşları ve sevenleri katıldı.Münir Özkul'un hayatı ile sinema ve tiyatro oyunculuğunun konuşulduğu programın moderatörlüğünü Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Elif Dağdeviren yaptı.Dağdeviren, Münir Özkul'un sadece bir sanatçı veya bir oyuncu olmadığını belirterek, "Türkiye'nin belleği, birçok güzel mesajın kodlarımıza işlemesinin nedeni olan insandır." dedi.Özkul'un sevgi, ışık, güzellik ve insanlığının çocukken seyrettiği bütün filmlerde açıkça kendini gösterdiğini ifade eden Dağdeviren, usta oyuncunun oynadığı bütün karakterlerde şefkatinin dikkati çektiğini vurguladı.Münir Özkul'un oynadığı filmlerin çok bilinen sahnelerinden oluşan bir videonun gösterilmesinin ardından Dağdeviren, söyleşiye katılan konuşmacıları takdim etti."Özkul'dan çok şey öğrendim"Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San) Vakfı Başkanı Engin Çağlar , birlikte oynadığı filmlerde Özkul'dan çok şey öğrendiğini söyledi.Önceki neslin oyuncularının farkında olmadan kendisine hocalık yaptığını anlatan Çağlar, şunları kaydetti:"Ben hep karşısına geçip nasıl oynuyor, nereden geliyor, yüzünü nereye dönüyor, kamera ile ilişkisi nasıl diye bakardım. Farkında değildi ama bana hocalık yapıyordu."Çeşitli yapımlarda Münir Özkul ile birlikte oynadığını anımsatan Çağlar, Özkul'un Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olduğunu, kendisiyle aynı filmde yer almış olmaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi."Saatinden önce elbisesiyle sete gelirdi"Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SE-SAM) Başkanı Yılmaz Atadeniz ise Özkul'un her zaman elbisesini giymiş şekilde, hazır olarak saatinden önce sete geldiğini söyledi.Yönetmenlerin de kendisiyle rahat çalıştığı usta oyuncunun disipline çok düşkün, işini hiç aksatmayan önemli bir sanatçı olduğunu vurgulayan Atadeniz, şöyle devam etti:"Münir ağabeyin diksiyonu mükemmeldi, zamanı geldiğinde şarkı da söyleyebiliyordu, sesini nerede ne kadar yükselteceğini, nereye bakacağını çok iyi ayarlayan biriydi. Gülerken bir anda sesiyle vücuduyla yaşar gibi ağlamaya geçmesi, gözlerinin dolu dolu olması çok etkileyici. Onu seyrettiğiniz zaman gerçek bir insanı seyrediyormuşsunuz gibi olurdu."Atadeniz, gerçek bir insanı yansıtan oyuncunun dünyanın her yerinde birinci sınıf olarak görüldüğünü, Özkul'un da böyle bir insan olduğunu söyledi.Topluma etki etmesi bakımından Özkul'un oynadığı filmlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Atadeniz, "Münir, oyunculuğuna yalnız ses tonu değil his de katıyor. İnanılmaz bir oyunculuk, öyle ki bir yönetmen olarak tarif ediyorsunuz, o da mükemmel bir şekilde oynuyor. Yani size sanki yaşanmış bir olay gibi intikal ettiriyor." ifadesini kullandı.Atadeniz, konuşmasında film setlerinde Özkul ile hatıralarına da yer verdi. Etkinliğe katılan dostları ve yakınları da usta oyuncu ile yaşadıkları olayları ve anılarını anlattı.