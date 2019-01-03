Münir Özkul Kabri Başında Anılacak
1 saat önce
Tiyatro sanatçısı Münir Özkul, vefatının birinci yılında Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.
Tiyatro sanatçısı Münir Özkul
, vefatının birinci yılında Bakırköy
Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.
Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenecek tören, 5 Ocak'ta saat 13.30'da başlayacak.
Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra sanatçı dostları ve sevenleri de katılacak.
Özkul, 5 Ocak 2018'de 93 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:40 Kaynak: AA
Fenomen Dizi Sen Anlat Karadeniz'in Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı
Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar