Son Dakika Haberleri: Münir Özkul Kabri Başında Anılacak

Münir Özkul Kabri Başında Anılacak

1 saat önce

Tiyatro sanatçısı Münir Özkul, vefatının birinci yılında Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

Münir Özkul Kabri Başında Anılacak, System.String[]
Tiyatro sanatçısı Münir Özkul, vefatının birinci yılında Bakırköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenecek tören, 5 Ocak'ta saat 13.30'da başlayacak.

Törene, sanatçının ailesinin yanı sıra sanatçı dostları ve sevenleri de katılacak.

Özkul, 5 Ocak 2018'de 93 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Bakırköy, Münir Özkul, Güncel
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