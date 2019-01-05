Münir Özkul Kabri Başında Anıldı

Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine; ailesi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Kartaltepe Mahallesi'ndeki kültür merkezine adını verdikleri, Ataköy'deki Bakırköy Sanatçılar Parkı'na büstünü diktikleri efsane Bakırköylü sanatçı Münir Özkul'un anma törenin de yaptığı konuşmada "Türkiye'de sinema yaparken emeğin, sevginin, kardeşliğin değerini en iyi anlatan sanatçılardan biriydi. " diyen Kerimoğlu "Sayın Özkul'u saygıyla ve özlemle anıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da anmaya devam edeceğiz. Onun yolunda yetişecek sanatçılara da elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Törende bir konuşma yapan kızı Güner Özkul ise "Bakırköy'ün haylaz çocuğu evine döndü.Hiç ayrılmamışçasına sevencenlikle karşılayan ve ebedi istirahatgahını ona layık bir şekilde düzenleyen Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na teşekkür ediyorum " dedi.

Münir Özkul, geçtiğimiz yıl 93 yaşında iken hayata veda ederek; Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Mavi Boncuk, Oh Olsun gibi filmlerde birlikte rol aldığı Bakırköylü sanatçı Tarık Akan'ın mezarının da bulunduğu Bakırköy Mezarlığı'na defnedilmişti.