Son Dakika Haberleri: Münir Özkul Mezarı Başında Anıldı

Münir Özkul Mezarı Başında Anıldı

18 dakika önce

Münir Özkul mezarı başında anıldıİSTANBUL - Hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul, mezarı başında dualarla anıldı.

Münir Özkul mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul, mezarı başında dualarla anıldı.
Geçtiğimiz yıl 93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkül, Bakırköy Mezarlığı'nda düzenlenen etkinlikte mezarı başında dualarla anıldı. Anma programına aralarında Hababam Sınıfı oyuncusu Ahmet Arman'ın da olduğu çok sayıda sanatçı, kızları Güner Özkul ve Hayriye Özkul katıldı. Özkul'un mezarına karanfil bırakan sevenleri daha sonra ise hep bir ağızdan dua etti. Anma programında duygusal bir konuşma yapan Güner Özkul, babasıyla olan anısını anlatarak, "Küçük bir çocukken babamla buraya akrabalarımızı görmeye geldiğimizde babam uzaktan 'bak paşa deden orada yatıyor' derdi. O zaman hiç aklıma gelmezdi ölümün ne olduğu ve bir gün kızıma benimde bu taşı gösterip bak deden orada yatıyor diyeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ölüm ne demek bilmezdim ölüm sevdiğimiz kişilerin yokluğu anlamına gelirmiş bilmezdim. Ama oldu işte. Bakırıköy'ün haylaz çocuğu evine döndü" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:30 Kaynak: İHA

Bakırköy, Münir Özkul, Genel
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