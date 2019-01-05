Münir Özkul Mezarı Başında Anıldı
1 saat önce
Hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul, mezarı başında dualarla anıldı.
Hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul
, mezarı başında dualarla anıldı. Geçtiğimiz yıl 93 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkül, Bakırköy
Mezarlığı'nda düzenlenen etkinlikte mezarı başında dualarla anıldı. Anma programına aralarında Hababam Sınıfı oyuncusu Ahmet Arman'ın da olduğu çok sayıda sanatçı, kızları Güner Özkul
ve Hayriye Özkul katıldı. Özkul'un mezarına karanfil bırakan sevenleri daha sonra ise hep bir ağızdan dua etti. Anma programında duygusal bir konuşma yapan Güner Özkul, babasıyla olan anısını anlatarak, "Küçük bir çocukken babamla buraya akrabalarımızı görmeye geldiğimizde babam uzaktan 'bak paşa deden orada yatıyor' derdi. O zaman hiç aklıma gelmezdi ölümün ne olduğu ve bir gün kızıma benim de bu taşı gösterip bak deden orada yatıyor diyeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Ölüm ne demek bilmezdim. Ölüm sevdiğimiz kişilerin yokluğu anlamına gelirmiş bilmezdim. Ama oldu işte. Bakırıköy'ün haylaz çocuğu evine döndü" dedi.
(Murat Delice/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:16 Kaynak: İHA
Babası Tarafından Dövülerek Komalık Olan 6 Yaşındaki Çocuk, 3 Gün Sonra Öldü
Komşusunun Alacaklıları Adresi Karıştırınca Katil Oldu: 1 Ölü, 2 Yaralı
Ukrayna Polisi, Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin Cinayet Şüphelisi Hüsnü Can Ç.'nin Peşine Düştü
Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı