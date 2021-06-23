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Münir Özkul'un adı Aydın'da yaşatılacak - Son Dakika

Münir Özkul'un adı Aydın'da yaşatılacak

23.06.2021 21:53
Münir Özkul'un adı Aydın'da yaşatılacak, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde yeniden düzenlenerek, bambaşka bir görünüm kazandırılan Münir Özkul Sokağı, usta sanatçının kızı Güner Özkul'un da katılımıyla açıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yeniden düzenlenerek, bambaşka bir görünüm kazandırılan Münir Özkul Sokağı, usta sanatçının kızı Güner Özkul'un da katılımıyla açıldı.

Efeler Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek farklı bir görünüme kavuşan Hasanefendi - Ramazanpaşa Mahallesi Sevgi Yolu'nda bulunan Münir Özkul Sokağı, ünlü tiyatro sanatçıları Ferdi Akarnur, Pelin Öztekin ve usta sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'un da katıldığı törenle açıldı. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği törende Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından İbrahim Gergin tarafından, Haldun Taner'in Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyununda yer alan ve usta sanatçı Münir Özkul ile özdeşleşmiş aktör Tomas Fasulyeciyan'ın "Aktör dediğin nedir ki" tiradı sahnelendi.

"ARTIK HEMŞERİYİZ"

Artık kendilerinin de birer Aydınlı olduklarını ifade eden Münir Özkul'un kızı Güner Özkul; "Efeler Belediyesi ve belediye başkanımıza bu anlamlı jesti için teşekkür ediyorum. Çünkü, sanat adına yapılan bir etkinlikte bir sokağa babamın adının verilmesi gerçekten çok gururlandırıcı. Birçoğunuz babamı filmlerinden tanıyorsunuz ama kısa sohbetimizde gördüm ki belediye başkanımız gerçekten bir tiyatro sevdalısı. Babamın bugüne kadar tiyatroda canlandırdığı karakterler de onun için çok önem taşıyor ve bunu görmek de beni ayrıca gururlandırdı. Yaşım itibariyle de onu sahne izleme şansına erişmiş insanlardan biriyim. Babam ve onun rol arkadaşlarının canlandırdığı karakterler hep ilkeli, dürüst, doğru, özlediğimiz kanaatkar insanlar. Dolayısıyla onların aynı zamanda bir misyonu vardı. Birleştirici olmaktı onların görevi. Onları sevmemek düşünülemezdi. Toplumun her kesiminden herkes o karakterlere hayrandı ama içinden geçtiğimiz şu karanlık günlerde bu etkinliğin yolumuz seninle aydınlanacak mesajı da çok güzel. Gerçekten bu tür temennilere ihtiyacımız var. Onun için babamın böyle bir etkinlik ve sloganla bu sokağa adının verilmesi, benim için çok anlamlı ve duygulandırıcı oldu. Sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun' ifadesi benim için çok farklı bir anlam ifade eder. Hani hepimizin babası olan o adam var ya, ben onun kızıyım. Yani hepimiz kardeşiz demek. Evet, biz İstanbulluyuz ama şimdi babam da ben de Aydınlıyız, Efelerliyiz. Çok teşekkür ederim. Artık hemşeriyiz" dedi.

"Her dönemde iz bırakmıştır"

Usta sanatçının Türk Sinema ve Tiyatro tarihine damga vurduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Bugün bizleri kırmayarak babasının adını verdiğimiz bu sokağın açılışını onurlandıran Güner Hanım'a ve bu sıcakta, bu pandemi şartlarında toplumun sanatsız kalmaması adına bugün aramızda olan değerli tiyatro sanatçı arkadaşlarıma, sevgili Efeler halkına hoşgeldiniz diyorum. Münir Özkul, Türk Tiyatro ve Sinema tarihine damga vurmuş önemli bir kişi. Canlandırdığı karakterle de ustalığını gözler önüne sermiştir. Canlandırdığı karakterler hayatımızın her döneminde iz bırakmıştır. Hepimiz öğretmenlerimizde Mahmut Hoca'nın özelliklerini aradık. Sanat hayatına daha lise çağlarında başlayan sayın Özkul, kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol aldı. Pek çok ödül aldı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı ünvanı verildi" dedi.

"ADİLE NAŞİT SOKAĞI MÜJDESİ"

Sevgi Yolu üzerinde bulunan 1919 sokağa da Adile Naşit'in adının verileceğinin müjdesini veren Başkan Atay; "Filmlerinin birçoğunda Adile Naşit ile beraber Türk sinemasının unutulmaz ikililerini oluşturmuşlardır. Bu nedenle bizler de Hasanefendi Mahallesi'nin 1919 Sokağı yani bir alt sokağına da Münir Özkul'dan ayrı olmasın diye Adile Naşit Sokağı yapacağız. Oynadığı filmlerde canlandırdığı karakterlerde Münir Özkul, sadece sanat değil toplumun düşünce yapısının da doğru ve güzel olması konusunda büyük emek vermiştir. Bu sebeple bir nebze de ona olan borcumuzu ödeyebilmek adına bu sokağa onun adını vermek istedik. Onlar, o zamanlarda sanatın ülke genelindeki tüm insanlara ulaşması konusunda yaptıkları büyük özverilerin yanında bizim yaptığımız bu jestlerin çok küçük kaldığını düşünüyorum. Onlar topluma sanatsal olarak çok büyük katkılar yaptılar. Onları minnetle anacağız ve yolumuzu ışıkla aydınlatacaklardır" dedi.

Konuşmaların ardından usta sanatçının Hababam Sınıfı filmdeki Mahmut Hoca ile özdeşleşen okul tiradının da yazılı olduğu büstün açılışı gerçekleştirildi.

(Uğur Eser/ İHA)

Münir Özkul'un adı Aydın'da yaşatılacak
Münir Özkul'un adı Aydın'da yaşatılacak
Münir Özkul'un adı Aydın'da yaşatılacak
Münir Özkul'un adı Aydın'da yaşatılacak
Münir Özkul'un adı Aydın'da yaşatılacak
Münir Özkul'un adı Aydın'da yaşatılacak
Münir Özkul'un adı Aydın'da yaşatılacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Münir Özkul'un adı Aydın'da yaşatılacak - Son Dakika


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