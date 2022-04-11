Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

11.04.2022 13:25
Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığspor'un eski kalecisi Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığ spor'un eski kalecisi Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığspor eski kalecisi Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. İzzetpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, spor taban birliklerinin temsilcileri, sporcular ve arkadaşları katıldı.

Merhum Yılmaz'ın naaşı Harput'taki aile kabristanına defnedildi.

(Hüseyin Kabukçu/ İHA)

Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Münir Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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