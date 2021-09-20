Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor

Ozan Tufan, Watford'da yavaş yavaş kadroya dahil oluyor. Teknik patron Xisco Munoz, milli futbolcumuz hakkında övgü dolu sözler kullandı.

"TOPU İYİ SAKLIYOR"

Xisco Muñoz yaptığı açıklamada,"Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.