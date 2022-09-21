MUNSHIGANJ, 21 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş 'in Munshiganj bölgesi sakinleri, Padma Nehri'nin bu muson döneminin başlangıcında güçlü bir şekilde etkilenip çiftlik evleri ve geniş ekili alanların çoğunu sular altında bırakmasından bu yana son birkaç aydır endişe içinde yaşıyor.

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi - Son Dakika

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