Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi - Son Dakika
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Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi

21.09.2022 11:02
Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi

MUNSHIGANJ, 21 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in Munshiganj bölgesi sakinleri, Padma Nehri'nin bu muson döneminin başlangıcında güçlü bir şekilde etkilenip çiftlik evleri ve geniş ekili alanların çoğunu sular altında bırakmasından bu yana son birkaç aydır endişe içinde yaşıyor.

MUNSHIGANJ, 21 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in Munshiganj bölgesi sakinleri, Padma Nehri'nin bu muson döneminin başlangıcında güçlü bir şekilde etkilenip çiftlik evleri ve geniş ekili alanların çoğunu sular altında bırakmasından bu yana son birkaç aydır endişe içinde yaşıyor.

Bangladeş'te <a class='keyword-sd' href='/iklim-degisikligi/' title='İklim Değişikliği'>İklim Değişikliği</a> Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi

19 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Bangladeş'in Munshiganj bölgesindeki aşınmış nehir kıyısını gösteriyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi

19 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Bangladeş'in Munshiganj bölgesindeki aşınmış nehir kıyısını gösteriyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi

Bangladeş'in Munshiganj bölgesinde nehir erozyonunu önlemek amacıyla bir erkek nehre kum torbaları atıyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi

Bangladeş'in Munshiganj bölgesinde nehir erozyonunu önlemek amacıyla insanlar nehre kum torbaları atıyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi

Bangladeş'in Munshiganj bölgesinde yaşlı bir kadın aşınmış nehir kıyısında oturuyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi

19 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Bangladeş'in Munshiganj bölgesindeki aşınmış nehir kıyısını gösteriyor. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te İklim Değişikliği Nedeniyle Nehir Kıyısı Erozyonu Şiddetlendi - Son Dakika

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