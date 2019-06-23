Munzur'a düşen genci profesyonel ekipler arıyor
1 saat önce
Tunceli'de otobüs bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları çok sayıda profesyonel ekiple devam ediyor.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:02 Kaynak: İHA
'de otobüs bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı
'na düşerek kaybolan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları çok sayıda profesyonel ekiple devam ediyor.
15 Haziran'da Ovacık
ilçesine bağlı Yoncalı
köyünde hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve daha sonra karayolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açılan bagaj kapısının çarpması nedeniyle Munzur Çayı'na düştüğü tespit edilen Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.
Munzur Çayı'ndan kent merkezine kadar uzanan alanda yapılan arama çalışmalarına Jandarma
Özel Asayiş Komutanlığı, AFAD
, il jandarma, emniyet, belediyeler, sağlık, Kayseri
ve Malatya
'dan gelen özel ekiplerin yanı sıra gönüllüler de katılıyor. - TUNCELİ
Burak Yılmaz'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Görüşmeler bitti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 günde 3-4 transferi açıklayacağız
23 Haziran İstanbul seçiminde dikkat çeken rakamlar
Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları