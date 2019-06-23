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Munzur'a düşen genci profesyonel ekipler arıyor

56 dakika önce

Munzur'a düşen genci profesyonel ekipler arıyorTUNCELİ - Tunceli'de otobüs bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur çayına düşerek kayıp olan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları çok sayıda profesyonel ekiple devam ediyor.

Munzur'a düşen genci profesyonel ekipler arıyor
TUNCELİ - Tunceli'de otobüs bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur çayına düşerek kayıp olan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları çok sayıda profesyonel ekiple devam ediyor.
15 Haziran'da Ovacık İlçesi'ne bağlı Yoncalı Köyü'nde hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve daha sonra karayolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açılan bagaj kapısının çarpması nedeniyle Munzur Çayı'na düştüğü tespit edilen Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.
Munzur Çayı'ndan kent merkezine kadar uzanan alanda yapılan arama çalışmalarına Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, AFAD, İl jandarma, emniyet, belediyeler, sağlık, Kayseri ve Malatya'dan gelen özel ekiplerin yanı sıra gönüllüler de katılıyor.
Munzur'a düşen genci profesyonel ekipler arıyor
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
Tunceli, Munzur, 3. Sayfa
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