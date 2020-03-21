Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 5'inci gününde de aralıksız devam ediyor.

Munzur Çay'ına düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 5'inci gününde de aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nda belirlenen alanlar 6 ilden ekiplerin katılımı ile yapılıyor.


Olay, 5 gün önce Tunceli- Ovacık kara yolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana geldi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibince jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ise kaybolmuştu. Dün Munzur ve Pülümür Çayı'nın buluştuğu Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam eden çalışmalar bugün yeniden Munzur Çayı'na kaydırıldı. Elazığ, Ankara, Rize, Van, Diyarbakır ve Tunceli dahil birçok ilden JAK, JÖAK, SAK, dalgıç polisler, Jandarma, AFAD ve gönüllülerinin katıldığı çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nın 8 kilometrelik bölümünde belirlenen noktalar taranıyor. Munzur Çayı'nın debisinin yüksek olması nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalarda ekipler belirlenen noktalara halatlara bağlı botlarla giderek su altı araması gerçekleştiriyor. Diğer taraftan ise jandarma, polis ve AFAD gönüllüleri kıyı taramaları gerçekleştiriyor.


Arama çalışmalarını Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve Güneş'in Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yakından takip ediyor. - TUNCELİ

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:36 Kaynak: İHA

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