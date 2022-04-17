Munzur Çayı, 10 yılın en yüksek debisine ulaştı, 'uzak durun' uyarısı geldi - Son Dakika
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Munzur Çayı, 10 yılın en yüksek debisine ulaştı, 'uzak durun' uyarısı geldi

17.04.2022 13:45
Munzur Çayı, 10 yılın en yüksek debisine ulaştı, 'uzak durun' uyarısı geldi

TUNCELİ'de sert geçen kışın ardından Munzur Çayı'nın debisi, ani kar erimeleriyle Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TUNCELİ'de sert geçen kışın ardından Munzur Çayı'nın debisi, ani kar erimeleriyle Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Arama Kurtarma Uzmanı Mehmet Bidav da Munzur Çayı'nın hiç bu kadar şiddetli akmadığını belirterek, "Lütfen vatandaşlarımız sudan uzak dursun. Çünkü azgın su baş dönmesi yaratıyor. Fotoğraf çekeyim derken suya düşüp yaşamlarını yitirebilirler. Yine piknik yapan arkadaşların vadi tabanlarından uzak durması lazım. Çünkü ani bir sel baskınıyla karşı karşıya gelebilirler" dedi.

Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu kentlerin başında gelen Tunceli'de, son 10 yılın en çetin kışı yaşandı. Aralık ayında başlayan kar yağışı nisan ayına kadar aralıklarla devam etti. Bol yağış, bölgenin en önemli su kaynaklarından olan Munzur ve Pülümür çaylarına da hayat verdi. Ani kar erimeleriyle Munzur ile Pülümür çayları adeta coştu ve su debisi pik seviyeye ulaştı. Debisi çok yüksek olduğu için her yıl birçok kişi azgın sularına kapılarak boğulup hayatını kaybettiği Munzur Çayı, son yıllarda etkili olan kuraklıkla geçen yıllarda kuruma noktasına gelmişti. DSİ Bölge Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl Munzur Çayı, saniyede 20 metreküp akarken bu yıl 50 metreküplere kadar ulaştı. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde akan Munzur Çayı'nda su seviyesi, yüksekliği 4 metreyi bulan Anafatma Köprüsü'nün ayaklarının en üst seviyesine kadar çıktı.

'AKARSUYU İZLEMEK BAŞ DÖNMESİNE NEDEN OLUR'Tunceli'de suda birçok arama kurtarma çalışması ile orman yangınlarına müdahale eden Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) Başkanı Mehmet Bidav, vatandaşları Munzur Çayı'ndan uzak durmaları konusunda uyardı. Tunceli'de son 10 yılın en ağır kışının yaşandığını vurgulayan Bidav, şunları söyledi: "Dolayısıyla çok kar yağdı ve akarsular şiddetli akmaya başladı. İnsanlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Manzarası güzel, diye fotoğraf ile video çekmek için akarsuların kenarında baş dönmesi yaşayabilirler. Baş dönmesiyle de suya düşebilir ve can kayıplarına neden olabilir. Yine piknik yapan arkadaşların vadi tabanlarından uzak durması lazım. Çünkü ani bir sel baskınıyla karşı karşıya gelebilirler. Lütfen Munzur ile Pülümür çaylarından uzak olun. Munzur Çayı'nın azgın sularına her yıl birçok vatandaş kapılıp, boğularak ölüyor. Munzur her yıl can alıyor. İnsanlar ne yazık ki çok ciddiye almıyor. Bilinçsizce yüzüyorlar ve suya bir şey düştüğünde elini uzatıp almaya çalışıyor. Bu da bu hırçın suda can kayıplarına neden oluyor. Bu aylarda derelerin ne kadar coşkulu aktığını görüyorsunuz. Lütfen vatandaşlarımız Munzur'dan uzak dursunlar yoksa bedelleri ağır oluyor ve bu da bizi üzüyor"

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Munzur Çayı, Tunceli, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Munzur Çayı, 10 yılın en yüksek debisine ulaştı, 'uzak durun' uyarısı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Munzur Çayı, 10 yılın en yüksek debisine ulaştı, 'uzak durun' uyarısı geldi - Son Dakika
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