Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor - Son Dakika

Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor

7 saat önce

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 3'üncü gününde de çok sayıda ekibin katılımıyla sürdürülüyor.

Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor, System.String[]

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 3'üncü gününde de çok sayıda ekibin katılımıyla sürdürülüyor. Ekipler debisi yüksek olan çayı didik didik arıyor.


Olay, önceki gün Tunceli- Ovacık karayolu Anafatma mevkiinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.


Arama çalışmaları, debisi yükselen Munzur Çayı'nda, Elazığ, Ankara, Van, Diyarbakır ve Tunceli dahil bir çok ilden JAK, SAK, dalgıç polisler, Jandarma, AFAD ve gönüllülerin katılımıyla 3'üncü gününde de devam ediyor. Güneş'in düştüğü alandan başlayan çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nın her noktası didik didik aranıyor.


Arama çalışmalarını Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'de yakından takip ediyor.Uzman Çavuş Güneş'in, Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yerinde izliyor.


Evli olduğu öğrenilen Güneş'in 5 Ocak tarihinde Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında da yer aldığı ve yaklaşık 10 yıldır jandarma arama kurtarma timinde görevli olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:57 Kaynak: İHA

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