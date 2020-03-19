Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor - Son Dakika

Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor

6 saat önce

Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor Evli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Güneş'in 5 Ocak tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında da yer aldığı ve 10 yıldan bu yana jandarma arama kurtarmada görevli olduğu öğrenildi Tunceli'de...

Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor

Evli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Güneş'in 5 Ocak tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında da yer aldığı ve 10 yıldan bu yana jandarma arama kurtarmada görevli olduğu öğrenildi

TUNCELİ - Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 3'üncü gününde de çok sayıda ekibin katılımıyla sürdürülüyor. Ekipler debisi yüksek olan çayı didik didik arıyor.

Olay, önceki gün Tunceli- Ovacık karayolu Anafatma mevkiinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.

Arama çalışmaları, debisi yükselen Munzur Çayı'nda, Elazığ, Ankara, Van, Diyarbakır ve Tunceli dahil bir çok ilden JAK, SAK, dalgıç polisler, Jandarma, AFAD ve gönüllülerin katılımıyla 3'üncü gününde de devam ediyor. Güneş'in düştüğü alandan başlayan çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nın her noktası didik didik aranıyor.

Arama çalışmalarını Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'de yakından takip ediyor.Uzman Çavuş Güneş'in, Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yerinde izliyor.

Evli olduğu öğrenilen Güneş'in 5 Ocak tarihinde Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında da yer aldığı ve yaklaşık 10 yıldır jandarma arama kurtarma timinde görevli olduğu öğrenildi.

Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor

Munzur Çayı, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:48 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:05
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı         
09:44
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 20:26:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]