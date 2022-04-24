Munzur Çayı'na düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Munzur Çayı'na düşen kadın hayatını kaybetti

24.04.2022 09:56
Munzur Çayı'na düşen kadın hayatını kaybetti

Tunceli'de Munzur Gözeleri'nde ayağı kayarak suya düşen kadın hayatını kaybetti.

Tunceli'de Munzur Gözeleri'nde ayağı kayarak suya düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının kafasını çarpması sonucu beyin kanamasından öldüğü öğrenildi.

Olay, Ovacık İlçesi Munzur Gözeleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuğunun doğum gününü kutlamak için gözelere giden Ayşen Gür (63) su kıyısında yürürken dengesini kaybederek düştü. Düşme esnasında kafasını taşlara çarpan Gür, için bölgeye sağlık ekibi istendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Gür'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ

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Tunceli, Doğum, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Munzur Çayı'na düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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