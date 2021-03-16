Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi - Son Dakika

Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi

TUNCELİ'de, suyun kıyısında tasmasının taşa takılması sonucu mahsur kalan köpek, dondurucu ve debisi yüksek Munzur Çayı'na atlayan Gürkan Yılmaz (24) tarafından kurtarıldı. Dondurucu soğuğa rağmen elbisesiyle suya atlayan Yılmaz'ın hareketi yürekleri ısıttı. Dondurucu suya girmesi sonucu çok üşüdüğünü fakat köpeği kurtardıktan sonra ona sarılmasıyla üşümesinin geçtiğini anlatan Yılmaz, "Başta biraz bekledim kendisi çıkar mı diye fakat orada mahsur kalmıştı ve çok üzücü bir durumdu. Vicdanım el vermedi bende su ne kadar soğuk olursa olsun onu kurtaracağım dedim. Karşıya geçtim köpek çok korkmuştu, zinciri de boynundan sökemedim. Zincir ile sudan karşıdan karşıya geçirdim köpeği. Sonra arkadaşlarımla beraber ateş yaktık ve köpeği ısıttık ve kendisine yiyecek verdik" dedi.

Ovacık'taki Halbori Gözeleri mevkiinde arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Gürkan Yılmaz, suyun karşısında bir köpeğin ilginç sesler çıkardığını fark etti. Köpeğin bulunduğu alana dikkatli bakınca köpeğin tasmasının taşa takıldığını ve köpeğin orda sıkıştığını fark etti. Gürkan Yılmaz, hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu bölgede kar suların erimesiyle debisi yüksek olan dondurucu Munzur Çayı'na elbiseleri çıkarmadan atladı ve köpeği sudan çıkarmayı başardı. Yılmaz'ın hipodermi riskine karşı dondurucu soğukta yaptığı bu hareket yürekleri ısıttı.

'KÖPEĞİN BANA SARILMASI HERŞEYİ UNUTTURDU'

Dondurucu suya girmesi sonucu çok üşüdüğünü fakat köpeği kurtardıktan sonra ona sarılmasının üşümesini geçtiğini belirten Gürkan Yılmaz, "Arkadaşlarımla buraya piknik yapmaya geldik. Biraz oturduk karşı tarafta bir köpeğin yardım ister gibi sesler çıkartıyordu. Zinciri ağaç ve taşlara takılmıştı. Başta biraz bekledim kendisi çıkar mı diye fakat orada mahsur kalmıştı ve çok üzücü bir durumdu. Vicdanım el vermedi ben de su ne kadar soğuk olursa olsun onu kurtaracağım dedim. Karşıya geçtim köpek çok korkmuştu. Zinciri de boynundan sökemedim. Zincir ile sudan karşıdan karşıya geçirdim köpeği. Sonra arkadaşlarımla beraber ateş yaktık ve köpeği ısıttık ve kendisine yiyecek verdik. Su aşırı soğuktu girdiğim an çok üşüdüm. Sudan karşıdan karşıya geçtiğim zamanda ayaklarıma kramplar girdi. Donma tehlikesi geçirdim fakat köpeği kurtardıktan sonra köpeğin bana sarılması ve mutluluğu bütün üşümemi geçirdi" dedi.

'ETRAFTAKİLER SADECE İZLEDİ'

Çevredekilerin köpeği fark ettiğini ve kendisinin suya girdiği an yardım etmediklerini anmatan Yılmaz, "Burada çok kişi vardı. Ben müdahale ederken kimse bana yardımcı olmadı sadece izlediler. Yanımdaki arkadaşlarım bile bana 'bu soğukta suya mı girilir' dediler. Burada bir can var ve mahsur kalmış. Ben onu kurtarmasam soğuktan ve açlıktan orda ölüp gidecekti. İyi ki gidip onu kurtardım bu durumdan dolayı vicdanım çok rahat" diye konuştu.