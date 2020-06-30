Munzur Çayı'na düşen taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı - Son Dakika

Munzur Çayı'na düşen taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen ticari taksi sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen ticari taksi sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Tunceli'den Ovacık istikametine giden Müslüm Çelik yönetimindeki 62 T 0756 ticari taksi, Munzur Vadisi Venk Köprüsü mevkisinde bilinmeyen bir nedenle Munzur Çayı'nda düştü.

Akarsuda yaklaşık 300 metre sürüklenen taksiden sürücü Çelik, kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başardı.

Kazanın jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye gelerek güvenlik önlemleri aldı.

Munzur Çayı'ndan karşı kıyıya geçen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ve AFAD ekibi, araçta yaptığı incelemede araç içinde kimsenin olmadığını tespit etti.

Sudaki araç, bölgeye çağrılan kurtarıcı yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Sürücü Müslüm Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müslüm Çelik, Munzur Çayı, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Munzur Çayı'na düşen taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı - Son Dakika

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