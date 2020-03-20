Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları baraj gölüne kaydırıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları baraj gölüne kaydırıldı - Son Dakika

Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları baraj gölüne kaydırıldı

6 saat önce

Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları baraj gölüne kaydırıldı Tunceli'de 4 gün önce eğitim botunun devrilmesi sonucu kayıp olan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları, Munzur Çayı'nın buluştuğu Uzunçayır Baraj Gölü'ne kaydırıldı Tunceli'de eğitim sırasında...

Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları baraj gölüne kaydırıldı

Tunceli'de 4 gün önce eğitim botunun devrilmesi sonucu kayıp olan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları, Munzur Çayı'nın buluştuğu Uzunçayır Baraj Gölü'ne kaydırıldı

TUNCELİ - Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 4'üncü gününde çayın buluştuğu Uzunçayır Baraj Gölü'ne kaydırıldı.

Olay, 4 gün önce Tunceli- Ovacık karayolu Anafatma mevkiinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.

Arama çalışmalarının ilk 3 gününde debisi yükselen Munzur Çayı'nda, Elazığ, Ankara, Rize, Van, Diyarbakır ve Tunceli dahil bir çok ilden JAK, SAK, dalgıç polisler, Jandarma, AFAD ve gönüllülerin katılımıyla kent merkezine kadar uzanan 8 kilometrelik bölümde yürütüldü. 3 günlük çalışmada çayın tüm bölümü taranırken, 4'üncü günde Uzunçayır Baraj Gölü'ne kaydırıldı. Munzur çayının buluştuğu bara gölünde çalışmalar kapsamında JAK ve SAK ekipleri kıyı ve ağaçlık alanlarda arama çalışması yaparken, bazı ekipler de botla suda tarama gerçekleştirmeye başladı

Jandarmaya ait köpekli tim ve AFAD gönüllülerinin de baraj sahası boyunca kıyı taramaları gerçekleştirdiği arama çalışmalarını Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen de yakından takip ediyor.

Uzman Çavuş Güneş'in, Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yerinde izliyor.

Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları baraj gölüne kaydırıldı

Munzur Çayı, Tunceli, Munzur, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:22 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi         
18:03
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
15:30
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi         
14:18
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 03:48:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları baraj gölüne kaydırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]