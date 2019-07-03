Son Dakika Haberleri: Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
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Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu

1 saat önce

Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesinde 19 gün önce bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu, System.String[]
Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesinde 19 gün önce bir otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolduğu hatırlatıldı.
Eroğlu'nun, söz konusu tarihten itibaren ekiplerce Munzur Nehri'nde arandığı belirtilen açıklamada, gencin cesedine otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta ulaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Engin Eroğlu kardeşimize rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Eroğlu'nun kaybolduğu ilk günden beri arama çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesi kulanıldı.
Çayın Torunoba mevkisinde suda bulunan Eroğlu'nun cesedinin sudan çıkartılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Eroğlu, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi kenarında yürürken, Tunceli Ovacık kara yolunda bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu.
Bu durumun otobüsteki bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerden tespit edilmesiyle Eroğlu'nun bulunması için çay ve çevresinde Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ekibi, çeşitli kentlerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerce arama çalışması başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:58 Kaynak: AA
Kültür Sanat
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