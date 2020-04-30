Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş için Elazığ'da tören - Son Dakika

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) cenazesi Elazığ'da düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı.

JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinde görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen ve 44 gün sonra dün Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşılan Güneş'in cenazesi Tunceli'deki törenin ardından askeri helikopter ile Elazığ'a getirildi.

Elazığ Havalimanında düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzlarında katafalka konuldu. Güneş'in özgeçmişi ve dualar okundu.

Şehidin cenazesi uçakla Cebeci Şehitliğinde toprağa verilmek üzere Ankara'ya uğurlandı.

Törene şehidin yakınları, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Uzman Çavuş Güneş'in önce 2008 yılında Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada, ardından da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında çatıştığı ve yaralandığı, bu nedenle 3 ay Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gördüğü belirtildi.

Elazığ depreminde de arama kurtarma çalışmalarında yer alıp enkazdan 16 kişiyi çıkaran ekipte yer alan Güneş'in, geçmişte de birçok operasyona katıldığı belirtildi.

Olay

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Yürütülen çalışmalar sonucu kaybolan Uzman Çavuş Güneş'in cenazesine dün ulaşılmıştı.