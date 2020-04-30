Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Güneş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşının getirilişi

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in yakınlarının gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Cenaze namazının kılınması

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşının götürülmesi

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in yakınlarından görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehidin babası ile sohbet etmesi ANKARA - Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, son yolculuğuna uğurlandı.