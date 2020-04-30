Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Güneş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşının getirilişi
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in yakınlarının gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Cenaze namazının kılınması
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in naaşının götürülmesi
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in yakınlarından görüntüler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehidin babası ile sohbet etmesi ANKARA - Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, son yolculuğuna uğurlandı.