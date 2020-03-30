Munzur Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürdürülüyor - Son Dakika

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin eğitimi esnasında botun devrilmesiyle Munzur Çayı'na düştükten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Yılmaz Güneş'i (36) bulmak için yürütülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, AFAD gönüllüleri ile jandarma personeli dedektör köpeklerle katılıyor.

Dün gün boyu yürütülen arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, bugün de ikisi Munzur Çayı, biri de Uzunçayır Baraj Gölü'nde olmak üzere üç ekiple suda ve kıyıda arama çalışmalarını yürüttü.

JÖH timleri, AFAD ekipleri ve gönüllülerinin Munzur Çayı kıyısında arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma personeli de drone ve iz takip köpekleriyle çalışmalara destek verdi.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.