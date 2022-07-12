Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

12.07.2022 23:01

Tunceli'de yüzmek için girdiği Munzur Çayı'ndaki kayalıklarda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tunceli'de yüzmek için girdiği Munzur Çayı'ndaki kayalıklarda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ardahan'dan Tunceli'ye gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, serinlemek için Siliç köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'na girdi.

Bir süre çayda yüzen kişi daha sonra akıntıda sürüklenerek suyun ortasındaki kayalıklara tutundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılan kişi, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Munzur Çayı, Ardahan, Tunceli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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