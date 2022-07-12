Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ardahan 'dan Tunceli'ye gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, serinlemek için Siliç köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'na girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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