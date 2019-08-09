Son Dakika Haberleri: Munzur Çayı'nda şambrelle rafting yapıyorlar
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Munzur Çayı'nda şambrelle rafting yapıyorlar

18 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, Munzur Çayı'nın soğuk sularında tehlikeye aldırış etmeden şambrelle rafting yapıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, Munzur Çayı'nın soğuk sularında tehlikeye aldırış etmeden şambrelle rafting yapıyor.
Yaz mevsimi dolayısıyla sıcaklıkların arttığı Ovacık'ta bölge sakinleri, Munzur Çayı'nın buz gibi sularında yüzerek serinliyor.
İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alan Munzur Gözeleri'nden çıkan sularla beslenen Munzur Çayı, suyunun temizliğinden ötürü sıcaktan bunalanlardan yoğun ilgi görüyor.
Hafta içi ve hafta sonu tatillerinde çevre il ve ilçelerden Ovacık'a gelenler, Munzur Çayı'ndaki doğal göllerde yüzüyor, köprü, kaya ve ağaç gibi doğal platformlardan serin sulara atlayış gerçekleştiriyor.
İlçedeki bazı çocuklar da şambrelle Munzur Çayı'nda rafting yaparak yüzüyor.
Şambrele tek ya da üçer kişilik gruplar halinde binen çocuklar, Munzur Çayı'nın dalgaları arasında tehlikeye aldırış etmeden rafting yapıyor.
Çayda şambrellerle kilometrelerce yol kateden çocuklar, sudan çıkar çıkmaz üşüdükleri için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.
"Çayda serinliyoruz ve su çok temiz"
Çocuklardan Alican Batar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ta havaların çok sıcak olduğunu söyledi.
Serinlemek için Munzur Çayı'na girdiğini ifade eden Batar, "Araba lastiklerinden çıkardığımız şambrelle çayda rafting yapıyoruz. Çok eğlenceli ve güzel oluyor. Çayda serinliyoruz ve su çok temiz." dedi.
Tuna Gür de havaların çok sıcak olmasından dolayı sıcaktan bunaldıklarını belirterek, serinlemek için Munzur Çayı'nda yüzdüğünü ve arkadaşlarıyla şambrelle rafting yaparak keyifli anlar yaşadığını anlattı.
Çağlar Gür de şambrelle yüzmenin keyif verici olduğunu ve herkesi yüzmeye beklediğini dile getirdi.
Munzur Çayı, Ovacık, Munzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:49 Kaynak: AA
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