Munzur Çayı'nın serin sularında rafting keyfi - Son Dakika
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Munzur Çayı'nın serin sularında rafting keyfi

24.07.2022 11:25
Munzur Çayı'nın serin sularında rafting keyfi

Tunceli'nin Ovacık ilçesine gezmeye gelen tatilciler, doğa harikası Munzur Çayı'nda rafting yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine gezmeye gelen tatilciler, doğa harikası Munzur Çayı'nda rafting yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Sarp dağların arasında kurulu 1500 rakımlı ilçe, doğal güzellikleriyle yılın her döneminde ziyaretçi ağırlıyor.

Dünyanın en kaliteli rafting parkurlarından sayılan Munzur Çayı'nın da bulunduğu ilçe, şu sıralar adrenalin ve macera tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Çevre illerden rafting yapmak için bölgeye gelen ziyaretçiler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personelince araçlara bindirilip Hozat Köprüsü'ne götürülüyor.

Burada kask ile yeleklerini giyen rafting tutkunları, daha sonra rehberlerden kısa süreli teknik bilgiler alıp 8 kişilik gruplar halinde botlara biniyor.

Tatilciler 6 kilometrelik parkurda rafting yapıyor

Munzur Çayı üzerindeki yaklaşık 6 kilometrelik parkurda rafting yapan tatilciler, hem ilçenin doğal güzelliklerini keşfediyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli antrenör Ferdi Genç, AA muhabirine, Ovacık'ın su ve doğa sporları alanında markalaştığını söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinde rafting yaptığını ifade eden Genç, "Bu doğrultuda Ovacık'taki Munzur Çayı'nı değerlendirdiğimde gerçekten de çok güzel bir rafting parkuruna sahip. Tunceli'de rafting yaygın olarak yapılıyor fakat Ovacık ilçemizde raftingi öğrencilerimizle başlattık. Yaklaşık 6-7 kilometrelik bir parkurda rafting yaptık. Çok zevkli, keyifli ve aksiyon dolu anlar yaşadık. Bunun için çok mutluyuz." dedi.

"Botla adeta bir ağaç tünelinin içinden geçtik"

Rafting yaparken aynı zamanda Ovacık'ın doğasını da tanıdıklarını anlatan Genç, "Bazı yerlerde ağaçlar tamamıyla Munzur Çayı'nın çevresini kapatmış ve botla adeta bir tünelin içinden geçtik. Bunları yaşamak için Ovacık'a gelmek lazım." ifadesini kullandı.

Tatilcilerden Azad Özkan da hayatında ilk defa rafting yapma fırsatı bulduğunu söyledi.

Özkan, Tunceli'nin doğasına hayran kaldığını belirterek, "Altı kilometrelik bir rafting parkurunu geride bıraktık. Munzur Çayı'nın rengi çok berraktı ve bazı noktalarda suyu içtim. Rafting yapmak en güzel anılarımdan bir tanesi oldu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Munzur Çayı, Hisarcık, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Munzur Çayı'nın serin sularında rafting keyfi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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