Munzur Çayı'nın Taştı, Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
18 dakika önce
- Munzur Çayı'nın taştı, ulaşım kontrollü sağlanıyorTUNCELİ - Tunceli'de kuvvetli yağmur sonrası Munzur Çayı taştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
- Munzur Çayı
'nın taştı, ulaşım kontrollü sağlanıyor
TUNCELİ - Tunceli
'de kuvvetli yağmur sonrası Munzur Çayı taştı.
Tunceli'de dün geceden itibaren kuvvetli yağmur yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Tunceli- Ovacık
karayolunun 22. kilometresinde Munzur Çayı taştı. Çayın taşması sonucu karayolunun bir bölümü sular altında kaldı.Karayolları Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma yürütürken, küçük araçlar kepçelerin aracılığıyla yoluna kontrollü devam ediyor.
Taşkına yolda yakalanan vatandaşlar, 2 saate yakın yolda beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.
Ekiplerin aralıksız çalışma yürüttüğü karayolunda Munzur Çayı'nın debisinin düşmesiyle trafiğin normal seyrine dönmesi beklendiği bildirildi.
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