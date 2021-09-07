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"Munzur Çayı" rafting tutkunları için çekim alanı oldu - Son Dakika

"Munzur Çayı" rafting tutkunları için çekim alanı oldu

07.09.2021 11:03

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen ve dünyanın en kaliteli rafting parkurlarından sayılan Munzur Çayı, yılın her döneminde tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen ve dünyanın en kaliteli rafting parkurlarından sayılan Munzur Çayı, yılın her döneminde tatilcilerin ilgi odağı oluyor.

Sarp dağların arasında kurulu olduğu için henüz keşfedilmemiş birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapan ve yurdun önemli rafting alanlarından olan kent, kışın bembeyaz, ilkbahar ve yaz aylarında ise yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Pertek Kalesi, Bağın Kaplıcaları, İn Delikleri, Ekirek Şelalesi ve Ağlayan Kayalar gibi çok sayıda tarihi ve doğal zenginliğin bir arada bulunduğu Tunceli'yi, özellikle mart-kasım arasında binlerce kişi ziyaret ediyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve organizasyonlarla da su sporları merkezi haline dönüşen kentte, rafting, kano, zipline ve yamaç paraşütü sporlarına yönelik alanların hizmete geçmesi de adrenalin ve macera tutkunlarını cezbediyor.

Hafta içi ve hafta sonlarında çevre illerden kente gelen tatilciler, özellikle rafting yapmak için soluğu Munzur Vadisi Milli Parkı girişindeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi'nde alıyor.

Burada gerekli hazırlıklarını yapıp, kask ile yeleklerini giyen tatilciler, daha sonra araçlarla milli parktaki rafting başlangıç noktalarından olan Venk Köprüsü, Siliç ya da Pilvenk mevkisine götürülüyor.

Tatilciler şehir stresinden uzakta doğanın tadını çıkarıyor

Milli parkın yemyeşil tonları arasında keyifli yolculuk yapan tatilciler, rehberlerden kısa süreli teknik bilgiler alıp 6-8 kişilik gruplar halinde botlara biniyor.

Munzur Çayı üzerindeki 35 kilometrelik uluslararası parkurda yaklaşık 5 saat rafting yapma imkanı bulan tatilciler, hem şehir stresinden uzakta doğanın tadını çıkarıyor hem de adrenalin dolu parkurda keyifli vakit geçiriyor.

Rafting tutkunlarından Mehmet Yıldırım, AA muhabirine, Tunceli'ye tur düzenlediklerini ve kentin çeşitli yerlerini gezdiklerini söyledi.

"Munzur Çayı'nda rafting yapmak heyecan verici"

Kentin doğası, suyu, havası ve insanlarıyla çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Herkesi buraları gezip görmeye davet ediyorum ve burada her şey çok uygun. Muhteşem bir havası var. Munzur Çayı'nda rafting yapmak heyecan verici ve insanın içi kıpır kıpır oluyor. Munzur Çayı'nın buz gibi bir suyu var. Burada hem çayımızı yudumlarken hem de yemek yerken doğayla iç içe çok keyifli vakit geçirebiliyorsunuz."

Ziyaretçilerden Ali Dayık ise Şanlıurfa'dan Tunceli'ye gezmeye geldiğini belirtti.

Kentin doğal güzelliklerine hayran kaldığını dile getiren Dayık, "Raftingi ikinci kez yapıyorum ve daha önce de Manavgat'ta yapmıştım. Buranın da Manavgat'tan bir farkı yok ve çetin bir parkuru var. Rafting yaparken çok eğlendik ve su savaşları yaptık." ifadelerini kullandı.

Kentteki su sporları merkezinde rafting fiyatlarının çok uygun olduğunu aktaran Ferhat Dayık da "Daha önceden raftingi Muğla'da da yaptık ama buranın deneyimi daha güzel." dedi.

Tatilci Mehmet Emin Dayık da Munzur Vadisi Milli Parkı'nı çok beğendiğini ve doğayla iç içe doyasıya vakit geçirdiğini anlattı.

Munzur Çayı rafting tutkunları için çekim alanı oldu
Munzur Çayı rafting tutkunları için çekim alanı oldu
Munzur Çayı rafting tutkunları için çekim alanı oldu
Munzur Çayı rafting tutkunları için çekim alanı oldu
Munzur Çayı rafting tutkunları için çekim alanı oldu

Munzur Çayı, Rafting, Tunceli, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Munzur Çayı' rafting tutkunları için çekim alanı oldu - Son Dakika


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